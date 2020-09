Koidula muuseum Pärnus taasavas pärast remonti uksed

Esmaspäeval tegi Pärnus remondi järel uksed lahti Lydia Koidula muuseum, millele on tänavune aasta mitmes mõttes edukas, sest ka muuseumi aed tehti korda.

Johann Voldemar Jannsen kolis Pärnusse 1850. aastal ja asus elama majja, kus hakkas tegutsema Ülejõe algkool ja Jannsenist sai koolijuhataja. Needsamad koolipingid on majas alles ja palju muudki. Pärnu oli Jannsenile ja tema tütrele Lydiale eluperiood, kus järgnevale elule alus pandi.

1857. aastal hakkas Jannsen seal välja andma Pärnu Postimeest ja tütar Lydia aitas sellele igati kaasa.

Koidula Muuseumi juhataja Elmar Trink rõhutab Jannseni ja Lydia Koidula Pärnu perioodi olulisust.

"Täna võime öelda, et see maja sai 170 aastat vanaks. Ja tänavu suvel tähistasime Pärnu muuseumi 45. sünnipäeva. Nii et selles majas pandi alus Eesti kultuurile, Eesti kirjandusele, Eesti teatrile, selles majast kasvas välja meie kultuur ja ainult kultuurrahvad võivad endale lubada oma riiki."