Sõltumatu Tantsu Lava uus lavastus uurib tantsuga seotud küsimusi

Liis Varese lavastuses "Sinust saab tantsija!" kohtuvad näitleja Katariina Unt ja tantsija Helen Reitsnik, kellest ühel on soov saada ja teisel soov jääda tantsijaks. Lavastus uuribki, milleks inimene võimeline on ja kuidas tulla toime muutustega.

"Mulle tundub, et see näitlejaks olemine ja tantsijaks olemine ei toimu ainult laval, see on elus täpselt sama moodi. See on viis kuidas läheneda, kas sa oled meelelt tantsija või meelelt näitleja. Ja mulle tundub, et praegu on nii, et me kõik peaksime harjutama vaikselt tanstijaks olemist," rääkis Vares "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et tantsuga käivad kaasas küsimused, kuidas liikuda, pidevalt kohaneda ja muutustega kaasa minna.

Lavakujundus eest vastutav maalikunstnik Kristi Kongi on tuntud oma erksavärviliste, abstraktsete teoste poolest. Saja ruutmeetri suurune värvikirev maal katab terve saali põranda, kutsudes nii esinejad kui vaatajad maali sisse. Siim Reispassi valguskujundus lisab lavastusele veelgi mustreid juurde.

"Maalimine seostub minu jaoks palju liikumisega ja tantsimisega. Kui ma maalin lõuendi ees, siis ma ka liigun. See oli hea võimalus minule liikuda pintsliga tantsupõranda peal," ütles Kongi.

Lavakujundus mõjub iseseisva kunstiteosena ja see oligi lavastaja soov.

"Lavastajal on kindlasti oma kindel nägemus, kuidas tema idee vormuks, aga ta andis mulle ikkagi väga vabad käed," sõnas Kongi ja lisas, et kasutas värvitoone, mida ta ka muidu oma loomingus väga palju kasutab.

"Katariina Unt ja Helen Ritsnik hakkasid siin proovide käigus ja igal etendusega oma liikumisi peale tooma ja mina siis vahepeal puhastan. See on protsess jätkub, pikalt. Nad lisavad siia oma liikumisi," kirjeldas Kongi.

Lavastus "Sinust saab tantsija!" etendub Sõltumatu Tantsu Laval 23. ja 24. septembril ning kahel õhtul novembris.