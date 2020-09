Yoko Alender paneb oma isa elust kokku raamatu "Sõna saab Urmas Alender"

"Temast on ju tehtud ka raamatuid – on kirjutatud, on püütud analüüsida. Aga see on tõesti selline raamat, kus tema ise peaks saama sõna," rääkis Yoko Alender "Ringvaates".

See tähendab, et raamatutekstis on kandev osa sellel, mida Urmas Alender on ise rääkinud. Sealt leiab katkeid intervjuudest, päevikutest, luuletustest jne.

"Algne impulss oli mul sellest, et väga palju siiski ei teata, millise laulu autor ta on olnud," ütles Alender. "See hääle kõla on meil paljudel peas, aga et oleksid ka need faktid, et millised on need 303 laulu, millel on tema autorlus, millised on tema laulusõnad, et see info oleks olemas," lisas ta.

Lisaks on raamatus Alenderi eluajast ka mitmeid fotosid.

Yoko Alender rääkis ka, et on suurema osa isa asju andnud muuseumitele. Seetõttu tuli tal raamatut kirjutama asudes vajalikke materjale muuseumitest küsida. "Nad on olnud erakordselt abivalmid ja see on olnud fantastiline töö, millele nüüd ka koroona aega andis," ütles Yoko Alender.

"Ma arvan, et tema looming on seda väärt, et seda kogu Eesti inimestele selle paljususes ja ka vastuolus näidata," lisas ta.