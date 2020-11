Yoko Alender: püüdsin seda materjali võimalikult vähe mõjutada

Yoko Alender ütles ERR-ile, et tema koostöö kujundaja Jan Tomsoniga oli väga tihe. "Ma püüdsin seda materjali võimalikult vähe mõjutada ja lasta seda läbi nii ehtsana kui see on," kinnitas ta ja lisas, et seda materjali oli väga palju. "Mulle on selline kollažilik stiil alati meeldinud ja tundus, et siia raamatusse sobib see väga hästi."

"Valisin ülesehituseks ikkagi kronoloogilise stiili, mulle tundus, et see annab mingi võimaluse inimesel orienteeruda," tõdes ta ja mainis, et teos algab 1968. aastast, kui Urmas Alender oli 15-aastane ja kirjutas esimesed luuletused ja laulud.

Raamatu lõppu lisas Yoko Alender ka ülevaatliku nimekirja kõigist isa lauludest ja luuletustest. "Seal on välja toodud nimekiri kõigist tema 304 laulust ja 505 luuletusest," ütles ta.