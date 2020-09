Läti rahvusraamatukogus avati Jaan Krossi 100. sünnipäeva pühendatud näitus

23. septembril avati Läti rahvusraamatukogus näitus "Romaan ajalooga", mis on pühendatud Jaan Krossi 100. sünnipäevale.

Seitsmeks peatükiks jaotatud väljapanekus on juubeli, kuulsuse ja pärandi peatükid, luule, proosa ja tõlgete peatükid, samuti loova isiku hargnevusvõime peatükk. Külastajad saavad vaadata ka seletustega täiendatud fotogaleriid Jaan Krossi elust ning võtta mälestuseks kaasa postkaardi, mille peal on fotograafi Kaspars Goba 2006. aastal tehtud Jaan Krossi ja Ellen Niidu topeltportree.

Näituse idee autor on Läti luuletaja Inese Zandere, töörühmas osales ka tõlkija Maima Grīnberga, projektijuht Anda Boluža, kunstnik Verners Timoško, väljapaneku eksponaatidega aitas Jaan Krossi tütar Maarja Undusk, soomendaja Jouko Vanhanen, Eesti rahvusraamatukogu ja Eesti kirjanduse teabekeskus.

Läti rahvusraamatukogu erikogude osakonna juhataja Dagnija Baltiņa sõnas näituse avamisel, et kuigi Kross on Eesti kirjanik, on tema kirjutatu teatud mõttes ka lätlastest ja lätlastele.

Näitus "Romaan ajalooga. Jaan Kross – 100" jääb avatuks aasta lõpuni.