Merlin Meremaa-Piho: mind huvitab raud oma ebastabiilses olekus

Näitusel "Raudnõrkus" on kunstnik arendanud ta enda väljatöötatud tehnoloogiat suurematele objektidele kui tavalised ehted. Raud muutub siin hapraks materjaliks, säilitades oma jõulisuse. Raudniidikihid on haamerdatud vormile ja nende liitmine ei eeldagi traditsioonilist kõrgel temperatuuril sepatööd.

"Siinraua kuumutamist otseselt ei ole. Siin ongi vastuolu, et mida me oleme harjunud rauaga seostama. Ta on usaldusväärne materjal, sitke, kõva, aga huvitab see teine pool, et näidata seda rauda isegi ebastabiilses, vahepealses olekus," rääkis Meremaa-Piho "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta ei ole üks ega teine, ta on liminaalses seisundis. Ta ei ole päris tugev ega ka habras ja õrn, et kokku kukub," lisas ta.