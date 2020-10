Valeri Petrov: kontsert netis on äärmuslik meede, mitte uus normaalsus

Ajakirja Muusika oktoobrinumbrist.

Mis on muusikas teie jaoks ammendamatult huvitavat, ilma milleta elu ette ei kujuta?

Muusika on minu eluga nii tihedalt läbi põimitud, et ei kujutagi ette, kuidas ilma selleta saaks üldse elada. Olen muusikas n-ö kolmes olekus: juhin ansamblit Orthodox Singers, korraldan vaimuliku muusika festivali Mustvees ja kirjutan ise muusikat. Kõik need kolm peavad mu elus olema, ilma nendeta ei saa. Ütleme nii, et igal suunal avastan kogu aeg midagi uut, nii et igav ei hakka kunagi. Mili Balakirev ütles kord, et muusika on üks väheseid asju, mis on inimesele kaotatud paradiisist alles jäetud. Olen temaga täiesti nõus.

Kas muusika kõrval on jäänud ruumi ka mõnele hobile?

Mõned aastad tagasi oli mul hea hobi – hurtade maastikujooks. See on sport, kus koerad (igat sorti hurdad) ajavad taga kunstjänest. Mul on kodus kaks vene hurta, ühega käisin mitu korda aastas kohalikel Eesti maastikujooksu võistlustel, paar korda isegi Euroopa meistrivõistlustel Ungaris ja Saksamaal. See oli minu jaoks parim puhkus, sest süvened täiesti teise maailma, mis erineb väga muusikamaailmast. Nüüd on koerad vanad, joosta enam ei jaksa, nii et hobiga sai ühele poole.

Vaadates praegusele koroonaviirusest haaratud ajale – milliseks võib muusika- ja kontserdielu edaspidi muutuda?

Koroonakriis sundis muusikuid otsima musitseerimise alternatiivvõimalusi, nagu näiteks proovid Zoomi keskkonnas ja veebikontserdid. Loomulikult puudutas see ka minu tööd muusika vallas. Olen ikkagi konservatiivne inimene ja kontserdid internetis, kus ei näe publiku silmi, on minu jaoks pigem äärmine meede kui "uus normaalsus". Mulle on väga oluline publikuga kontserdil emotsionaalselt suhelda. Laulame ansambliga jumalapalveid ja laval on kohe tunda, kuidas palved ja muusika mõjutavad saalis olijaid. Uue formaadi kontserdid sellist hõrku publikuga suhtlemist ei luba. Ma ei arva, et kontserdielus peaks midagi spetsiaalselt välja mõtlema. Aeg paneb ise kõik paika.