Urmas Sisask: usun, et tulevikus jätkub kontserttegevus tavapäraselt

Ajakirja Muusika oktoobrinumbris ilmunud vestlus preemia laureaadiga.

Mis on muusikas teie jaoks ammendamatult huvitavat, ilma milleta elu ette ei kujuta?

Tähistaevas. Äärmiselt põnev on uue teose sünd, on selline tunne, nagu oleks ise rase naine, kes ootab last. Neid "lapsi" olen ma oopuste näol sünnitanud juba 165 tükki. Kirjutamise protsess, kohtumised maaväliste olenditega ehk eksoplaneetide olendite poolt antud inspiratiivsed suunised ja sellega suhestumine. Töövahenditeks on mul šamaanitrummid, viiruk, pendel, pliiats, kustukumm, noodipaber ja klaver. Ma ei ole ühtegi asja kirjutanud arvutiga ega kavatse seda ka kunagi teha, sest see sööb energiat. Üheks abivahendiks on ka matemaatika abil välja arvutatud kosmiliste objektide tiirlemisperioodid või siis muud struktuurid kogu universumi ehituse kohta. Kõige tähtsam on ikkagi suhe pendliga, mille ma sain Norra šamanistlikult seminarilt. Ühes füüsika laagris, kus oli juttu energiast, julgesin tahvlile kirjutada füüsikutele, et E ≠ mc2 ning seal on kindlasti veel midagi, läbi kõrgema dimensiooni, läbi tesserakti. See kõik on niivõrd põnev ja lummav, et olen vahel isegi mures, kuidas jõuda seda mulle pakutud väga olulist informatsiooni muusikas edasi anda. Sulepea ei jõua tihti järele, aga õnneks alateadvus mõnikord salvestab olulised asjad. Viimasel ajal, kui olen tööhoos, väldin igasuguse muusika kuulamist ja ka kontserdil käimist, sest ma ei taha saada mõjutatud. Ja loomulikult hoidun ka enda muusikat kuulamast, et vältida mõttetuid kordusi.

Kas muusika kõrvale on jäänud ruumi ka mõnele hobile?

Hobid ja töö käivad mul käsikäes. Igal aastal käin astronoomiahuviliste kokkutulekul, mis on väga vajalik minu töö tegemiseks. Kokkutulekutel annan kas loenguid või kontserte, mis on seotud tähistaeva muusikaga. Viimane, 26. kokkutulek oli Nakatul, kus pidasin loengu eksoplaneetidest muusikas. Eksoplaneedid ongi minu järjekordne muusikaline töö ja ka hobi. Arvutan välja avastatud, elamiskõlbulikud rohelise vööndi planeedid helikõrgusteks ja valmistan sellega ette suurteose "Gloria Patri II" kirjutamist Jaan Tammsalu tekstidele. Oma silm on kuningas, seega kõik astronoomilised sündmused: varjutused, virmalised, meteoorsete tähtede sajud, komeedid jne annavad mul vaatlustel piisavalt muusikalist inspiratsiooni. Käin ka looduses ja ammutan sealt energiat. Kirjutan üles oma unenägusid, mis on seotud universumi ehitusega läbi tesserakti ehk kõrgema dimensiooni ruumiga ja kokkupuuted teiste planeetide olenditega. Saan reaalselt ülevalt poolt antud muusikat, mida maapeale tagasi tulles üles kirjutan. Paljud olulised teemad ja motiivid on otse antud väljastpoolt meie reaalsust. Seega olen puhas vahendaja. Vabal momendil lahendan rõõmsasti Jaapani mõistatusi, milles on vaja väga palju matemaatilist loogikat. Mulle meeldib matemaatika! Viimasel ajal kuulan magama heites rahustavat Tangerine Dreami, Klaus Schulze ja muud heakõlalist muusikat, see vabastab aju maistest pingetest.

Vaadates praegusele koroonaviirusest haaratud ajale – milliseks võib muusika- ja kontserdielu edaspidi muutuda?

Olemasolev koroonaviirus on mulle kui mitte haigele inimesele mõjunud väga positiivselt. Olen olnud poolteist aastat loomingulises karantiinis. Ja olen selle haiguse ajal saanud üles kirjutada suure hulga suurvorme, mille esiettekanded toimuvad selle aasta lõpu poole. Koroona suhtes olen siiski optimistlikul arvamusel, et tegemist on ühega paljudest haigustest nagu tavaline gripp, seagripp, SARS jne. Hetke seisuga kasvav koroona haigestumus maailmas võib küll segada töid-tegemisi ja majanduslikku olukorda. Tulevad aga vaktsiinid ja kindlasti ka uued haigused ja nende vaktsiinid, millest me ei pääse. Kuid olen arvamusel, et kogu riiki lauskinni panna on äärmine lollus. Haigusest teadlikuna olles vastutab iga inimene oma tervise eest ise. Minul ei ole aega haige olla. Kui tekib tunne, et on palavik, on kõige tõhusamaks abinõuks tugevdatud pipraviin, Sihhote-Alini raudmeteoriit ning meditatsioon.

Ma ei usu horoskoope, seega pole ka tähtede kaudu ennustaja. Olen arvamusel, et tulevikus jätkub kontserttegevus tavapäraselt.