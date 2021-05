Jazzliidu tegevjuht Parmas: loodame sellele, et ühel hetkel rakenduvad vaktsiinipassid

"Veebi vahendusel tehtavad kontserdid ei kao kuskile," nentis Parmas Klassikaraadio saates "Delta". "Mitte et kontserttegevus koliks või jääks veebi, vaid seda kasutatakse kui võimalust publikuhaaret suurendada. Panin tähele Balti muusika päevade puhul, mis oli 100 protsenti virtuaalne, kui põnev see oli ning kui huvitav oli näha erinevaid kontserdipäevi ja isegi erinevaid riike ühe festivali jooksul."

"Eelmine aasta oli igatsus live-kontsertide järele, aga samas on live-ülekannete kvaliteedihüpe on olnud viimase aastaga väga suur," ütles Parmas ja lisas, et see esitusviis ei kao enam kontserdimaailmast kuskile.

Parmas tõdes, et kontserttegevus ei ole tegelikult veel päriselt stabiliseerunud. "Oleme avatud, aga päris suurte publikupiirangutega, mis pole probleemi lahendanud," ütles ta. "Loodame sellele, et vaktsiinipassid rakenduvad ühel hetkel. Näen ka seda, et vaktsineeritud olemine on saamas teist tähendust - ka kohvikute ja teenindava personali poolt võiks varsti olla sõnum, et "oleme sajaprotsendiliselt vaktsineeritud, tere tulemast"."

"Harjumist ja adapteerumist on küllaga. Loodame parimat ja seda, et numbrid järjest madalamaks läheks, kuni kaovad üldse, ja kultuuri saab avada sajaprotsendiliselt. Lähitulevikus on siiski vaja kohaneda," sõnas Parmas.