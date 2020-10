Annika Kiidron-Roomets: inimesed tikivad, et põgeneda koduvägivalla eest

Annika Kiidron-Roometsa elus on olnud palju keerdkäike, ent moekunst on olnud Annika esimene armastus. "Kõik, mis ma olen oma elus läbi elanud, nii halb kui hea, on teinud minust selle, kes ma olen," räägib Annika, ent kinnitab, et moekunst ja õmblemine on tal veres.

Moekunstnik Annika Kiidron-Roomets on aasta jooksul võitnud hulgaliselt auhindu, seejuures Premiere Vision-Paris konkursi peapreemia käsitööd väärtustav kollektsiooni "Give Me My Fairytale" eest.

Annika ise ei identifitseeri end moedisaineri, vaid pigem kuraatorina. "Need kõik ei ole minu tikitud pildid. Kollektsiooni alusmaterjaliks on vanavaraturgudelt saadud tikitud seinapildid."

Annika leiab, et kuigi pildid on mõnikord totrad või naiivsed, ei tohiks neid siiski ära visata. "Nendes piltides on liiga palju tööd, et seda mitte hinnata. 10x10 ruutu tikib inimene 3-4 tundi, see tähendab, et ühes ülikonnas võib olla kellegi aasta töö."

Seetõttu ongi Annika jaoks oluline luua neist midagi uut, mis pole aga lihtne ülesanne. "Ma ei pane neid lihtsalt suvaliselt kokku. Kõik pildid on kategoriseeritud materjali, aluskanga ja värviskeemi järgi. Mõnikord ma ei leiagi igale pildile midagi sobivat juurde ning mõnel juhul tuleb ka ise juurde tikkida," rääkis Annika.

EKAs lõputööd tehes kogus Annika ka tikkijate lugusid ja need läksid talle väga hinge. "Inimesed tikivad, et põgeneda koduvägivalla eest, et rasketel aegadel leib lauale tuua või et lihtsalt mõtteid mujale saada. Mõned naised on saanud oma käsitööd müües endale uued hambad suhu."

"Annika võit, Pariisi grand prix oli osakonnale üllatus," rääkis moeõppejõud Piret Puppart. "Me ei kahelnud tema töö tugevuses, sellel on isiklik ja toekas narratiiv, aga vaadates kõrvalt ka teisi töid, ei osanud me peavõitu oodata."

Puppart oletas, et ehk andis just kollektsiooni töömahukus — 3 miljonit pistet, selle viimase tõuke. "Me oleme tohutult õnnelikud ja uhked selle üle," kommenteeris õppejõud Annika võitu.