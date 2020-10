Galerii: Sirbi 80. sünnipäeva puhul avati Tallinnas kaks näitust

Balti jaama tunnelis avati reedel näitus "Hulgad", mis kajastab kultuuri ja hulkade suhet, kitsamalt ka kultuurilehe suhet massidega.

Sirbi ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna koostöös lõid tudengid kultuurilehe kaheksa aastakümne kujunduste ja arhiivifotode ainel uusi kunstiteoseid.

Koostöönäituse "Hulgad" autor ja disainer on Aimur Takk.

Telliskivi Loomelinnaku väligaleriis avati aga näitus "Tõsted", mida kureerib Anneli Porri.

Kultuuril on alati kaks nägu, lisaks loomele ka looja nägu. Piia Ruber on pildistanud kultuurilehe Sirp tarvis 1997. aastast alates inimesi, kelle loomingut, mõtteid ja vaateid on kultuurileht vahendanud ja kritiseerinud. Praegune portreede valik on tehtud viimase 14 aasta fotode hulgast.

Kord juba lehes ilmunud fotodest eristab näituse portreid ühtlustatud formaat, mis laseb portreteeritavatele uuesti värske pilguga otsa vaadata. Pilte saadavad väljatõsted Sirbis ilmunud tekstidest.