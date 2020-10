Mari Jürjensi uus album räägib leppimisest inimeseks olemisega

Nagu varasematelgi plaatidel on lugude sõnade ja viisi autor Mari Jürjens ise. Albumil teeb Rasmus Puuri juhatamisel kaasa Vanalinna hariduskolleegiumi keelpilliorkester, orkestri-seaded on plaadile teinud Pärt Uusberg, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Laulja enda sõnul on tema kõige suuremaks inspiratsiooniallikaks perekond ja lähedased. Ühtlasi räägivad ta laulud ka isiklikult inimesena kasvamisest.

"Need laulud räägivad suuresti leppimisest inimeseks olemisega, me oleme ekslikud. Minul on alati teema sellega. Ma ei oska endale andeks anda. Aga ühel hetkel ma otsustasin seda õppima hakata. Ja see inspireeris mind nendeks lauludeks. On olnud tõsisem periood, kus ma tajun, et inimesed mu ümber on väsinud. Tegelesin selle küsimusega, kuidas inimesed saavad teineteist toetada ja kuidas saan mina inimesi aidata enda kõrval," rääkis Jürjens.

"Ma olen avastanud, et tihti on nii, et kui ma midagi olen laulu kirjutanud, siis see hakkab elu elama, hakkab toimima argipäevas – et ma loodan üks laul jutustab süütundest, et ma loodan, et äkki kui ma ta laulu kirjutan, äkki ta jätab mu siis rahule," lisas muusik.

Album ilmub 10. oktoobril.