Viljandis avatakse Tõnis Saadoja maalinäitus

Näitusele on kokku toodud kahel varasemal näitusel ("Saabumine paberist linna" Hobusepea galeriis, 2018 ning "Paberist linn. Ümbrikus taevas" Draakoni galeriis, 2019) eksponeeritud maalid, mis lähtuvad samast motiivist. Maaliseeriate keskseks motiiviks on topeltsärituse meetodil loodud fotolavastus, kus projitseeritud kujutis päikeselisest 1980. aastate Ameerikast murdub paberist konstrueeritud ruumimudelil. Topeltsärituse tulemusena tekkinud nihked kujutise proportsioonis, värvuses ja perspektiivis loovad rikkaliku superpildi, mille iga fragment on vaadeldav omaette komponeeritud teosena. Nende fragmentide maalimine, uurimine ja kordamine on võrreldav ekskursiooniga läbi mälu ja isiklike märkmete. Kõik on kusagil juba kunagi olnud, aga kordub fragmentidena taas ja taas.

Tõnis Saadoja (1980) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalieriala (BA, 2004) ja Ida-Londoni Ülikooli vabade kunstide eriala (MA, 2006). Teda on auhinnatud Vaal galerii noore kunstniku preemiaga (2004), Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2006, 2008, 2012), Köler Prize'i publikupreemiaga (2011) ja Kristjan Raua preemiaga (2013). Ta on üks kunstnikupalga saajaid aastatel 2017–2020.

Näitus jääb avatuks 21. novembrini.