Teater NO99 vanad lavastused jõuavad tasuta vaatamiseks internetti

Kuigi teater NO99 on juba pikemat aega suletud, siis teatri koduleht veel toimib ning on parasjagu kultuuriministeeriumi hallata. NO99 endine juht ning MTÜ Punased Purjed juhatuse liige Tiit Ojasoo sõnul otsustati nüüd Eesti Kultuurkapitalilt raha küsida, et seni rahvusarhiivis säilinud lavastused ka laiemale publikule vaatamiseks tuua.

''Arhiiv läks praegu rahvusarhiivi, aga sealt selle vaatamine tavalisele huvilisele on raskendatud ja see võtab ilmselt päris kaua aega, enne, kui see jõuab seal süstematiseeritud saada. Kultuurkapital on andnud selleks ka natuke raha, nii et esimesed 25 lavastust peaks umbes kuu aja jooksul kodulehele jõudma,'' rääkis Ojasoo.

Ojasoo sõnul võtaks kõikide lavastuste arhiveerimine ja avalikustamine aega umbes aasta. Kuigi viimastes taotlusvoorudes andis kultuurkapital neile selleks ka raha, siis pole üldse kindel, et seda ka edaspidi tehtakse. Viimases voorus anti arhiveerimiseks veidi üle 6000 euro. Kultuuriministeeriumilt aga esialgu püsivat rahastust paluma ei minda.

''See ei ole selline projekt, et elupäevade lõpuni tegeleme NO99 arhiiviga. Kultuurkapitali toetus on pigem selleks, et see ära süstematiseerida ja videod monteerida. Eks edaspidi peab ikka kultuuriministeerium sellega tegelema," selgitas Ojasoo, kelle sõnul läksid kõik õigused kultuuriministeeriumile.

"Nii et loodetavasti nad leiavad mingil kombel hea lahenduse, kuidas seda jätkata, aga praegu see mõtlemine alles käib. Ma arvan, et kõigil asjaosalistel on pilt selgem, kui esimesed lavastused on üleval ja on näha, kui suurt huvi nad tekitavad ja kuidas nende vaatamine kulgeb.''

Ojasoo sõnul oleks küll kena, kui kõik lavastuste esitajad saaksid uuesti raha, kuid seda siiski ei oodata.

''Selle tasu kogumine oleks suurem töö kui see tasu ise, nii et mõnes mõttes on siis kõigi NO99 inimeste tagantjärgi kingitus oma publikule, et saaksime soovi korral ühiselt vaadata, mis on tehtud. Tegemist ei ole loomulikult telelavastuse kvaliteediga ülesvõtetega, pigem on nad arhiividokumendid, aga ma arvan, et ülevaate lavastustest saab seal kenasti kätte.''