Tartu Kunstimuuseumi uus direktor on Joanna Hoffmann

Konkursikomisjon leidis konsensuslikult, et muuseumi näituste osakonna juhataja ja alates eelmise aasta aprillist asendajana muuseumi direktori tööülesandeid täitnud Joanna Hoffmann on parim kandidaat Tartu Kunstimuuseumi direktori ametikohale.

"Tartu Kunstimuuseumi potentsiaal ning võlu peituvad just selles, et see on väiksem ja alternatiivsem kui Eesti Kunstimuuseum. Olles meelega ja teadlikult nii-öelda igavene number kaks, on palju rohkem võimalusi eksperimenteerimiseks, katsetamiseks ja kiireks reaktsiooniks ühiskonnas toimuvale. Tartu Kunstimuuseum on täna ja tulevikus Lõuna-Eesti kunstivälja keskpunkt ning avatud koostööpartner kogukonnale, erinevatele ühiskonnagruppidele ja tervele Eesti kultuuripublikule," ütles Joanna Hoffmann.

Leping on sõlmitud tähtajaliselt viieks aastaks. Joannna Hoffmanni esimene tööpäev on 20 oktoober. Hoffmann on töötanud Tartu Kunstimuuseumis ligi viis aastat, sellest viimased poolteist aastat direktori kohustäitjana ning samal ajal ka näituste osakonna juhatajana. Ta lõpetas 2016. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe, olles eelnevalt omandanud sealsamas bakalaureusekraadi tekstiilidisaini valdkonnas.

Tartu Kunstimuuseumis on ta kureerinud mitmeid näituseid, sealhulgas koos Hanna-Liis Kondiga "Pallas 100. Kunstikool ja kultus" (2019) ning sel laupäeval, 24. oktoobril avaneva Tiit Pääsukese ülevaatenäituse "Nostalgiata".