Kontserdisarja URR avakontserdil esinevad ansambel U: ja vioolamängija Garth Knox

Ühiselt kannavad nad ette Salvatore Sciarrino, Morton Feldmani ja Lauri Jõelehe loomingut, kuid ettekandele tuleb ka Garth Knoxi enda teos "Wild Animals", vahendab "Aktuaalne kaamera".

Garth Knox kinnitas, et naudib väga koostööd Eesti muusikutega ning on õnnelik, et Eestis on koroonaviirusele vaatamata ikkagi kontserte anda.

"Vioolamängiatel on üldiselt maine, et mängitakse ainult vaikseid, õrnu, pehmeid ja ilusaid lugusid. Ma tahtsin näidata, et kuigi see vastab tõele, siis saab mängida ka midagi teistsugust. See lugu annab vioolamängijale võimaluse muutuda metsikuks. Teos kannab pealkirja "Metsloomad" ning see on tegelikult pühendatud minu lastele. Mul on kaks poega, kes olid selle teose kirjutamise ajal 10- ja 12-aastased, seega ma teadsin üsna palju metsloomadest. Idee ongi selles, et vioola läheb hulluks ja portreteerib läbi teose kolme väga erinevat looma. See on lõbus ja muretu teos," kirjeldas Knox.

Kontserdi otseülekannet on võimalik kuulata Klassikaraadios kell 19.00.