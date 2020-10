Kumu kutsub õpilasi näitusega näitusele

Näituse formaat on vaba – väljapanekuks sobivad kunstiteosed, videod, näitemängud, installatsioonid, performansid, maketid või mõni muu lahendus, mis õpilaste lennukaid ideid publikule tutvustab. Inspiratsiooni võib näiteks ammutada Vana-Egiptuse kunstist, toidust, moest, ajaloost või religioonist.

Konkurss üritab sütitada õpilasi põhjalikumalt uurima Vana-Egiptuse kultuuri, kunsti ja ajalugu. Laste uurimistegevuste tulemuste ja avastuste esitamine näitusena pakub õpilaste uutele teadmisele ka loomingulist väljundit ja jagab neid kogu kooli ja kogukonnaga. Väljapaneku võib korraldada kooli ruumides, kuid oodatud on ka virtuaalnäituse projektid.

Konkurss peetakse kolmes vanuserühmas: 1.–3. klasside, 4.–6. klasside ja 7.–9. klasside õpilastele. Iga vanuserühma parima näituseprojekti autorid saavad preemiaks võimaluse külastada näitust "Egiptuse hiilgus". Auhind sisaldab iga vanuserühma võitjaks tulnud klassi transporti muuseumisse (väljaspool Tallinna) ja muuseumitundi koos juhendamisega.

Võitjad kuulutatakse välja 14. detsembril Kumu kodulehel ja hariduskeskuse Facebooki lehel. Põnevamaid näitusi kajastatakse konkursi toimumise ajal jooksvalt ka Kumu kunstimuuseumi sotsiaalmeediakanalites ja kodulehel.

Konkurss on seotud Kumu näitusega "Egiptuse hiilgus", mis toob Eesti publiku ette tuhandete aastate vanused Vana-Egiptuse originaalesemed Museo Egizio kollektsioonist Itaaliast. See on seni suurim Vana-Egiptuse pärandit esitlev väljapanek Eestis.