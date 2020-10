Mari Jürjens: olen viimastel aastatel rohkem jälginud teisi enda ümber

Esialgu pakkus Mari Mikule välja, et too võiks mõnele tema uuele laulule muusikavideo teha, ent see plaan kasvas oodatust suuremaks. "Mikul on hea taju visuaalsetes vormides, samuti organisatoorsetes asjades, mida minul ei ole," rääkis Mari.

"Kuulates, kuidas Mari oma lugusid salvestas, tundus plaat mulle tervik," seletas Mikk, kuidas muusikavideo filmiks kasvas. "Ja siis pöördus meie poole kuidagi ise väga hea operaator Ants Tammik, kes arvas, et võiks äkki kunagi mingi muusikafilmi teha," rääkis Mikk asjade õnnelikust kulgemisest.

Otsus film Põlvas teha tuli juhuslikult. "Lisaks oli Põlva vald sellest ise väga huvitatud ja aitas meid. Inimesed olid nii toredad ja meile anti suur vabadus — sel öösel võisime purskkaevu Põlvas välja võtta või linna pimedaks teha," rääkis Mikk filmimisest.

"Mari on mõnes mõttes läinud endast väljapoole," iseloomustas Mikk Mari uut plaati. "Ta on rohkem hakanud vaatlema teisi ja uuel albumil on palju targalt valitud kaaslasi." Ka Mari nõustus, et uuel plaadil on mitu lugu, mis on inspireeritud teiste lugudest.

"Minu jaoks on iga album mingi eluperioodi album — sinna saavad kogutud mõtted, mis ma sel perioodil olen mõelnud. Viimased neli aastat on olnud ehk natuke tõsisemad aastad. Ma olen rohkem süvenenud inimeseks olemisse ja seeläbi ka rohkem jälginud teisi enda ümber. Sellepärast on ka siin plaadil rohkem lugusid, mis kõnelevad teistest inimestest, mitte ainult minu isiklikest tunnetest," rääkis Mari Jürjens.