ETV2 kutsub dokumentaalfilmide kaudu toidukunsti avastama

ETV2 teemakuude traditsioon saab novembris täiendust uue kuuga – toidukunsti kuu tõstab fookusesse kokad ja nende maitseotsingud, restoranide väljakutseid täis maailma ja tooraine tähtsuse. Neljal teisipäeval jõuavad esimest korda vaatajate ette dokumentaalfilmid maailma erinevaist paigust, mille ühendav joon on kirg toidu vastu.



Toidukunsti kuu avab sel teisipäeval dokumentaalfilm "Ei mingit peenutsemist. Diana Kennedy", mille peategelane on 94-aastane toidukirjanik ja Inglismaal tegutsev legendaarne Mehhiko köögi ekspert Diana Kennedy, kes ise nimetab end Mehhiko köögi Mick Jaggeriks.



Teemakuu teine film "Taeva maitse" viib 10. novembril Boliiviasse, kus hinnatud Taani kokk Claus Meyer püüab koos oma õpilastega avardada Boliivia köögi varal maitsemaailma piire. Meyer asutas La Pazis uute maitsetega eksperimenteerimiseks restorani nimega Gustu, mille tema õpilased on otsustanud viia maailma tipprestoranide hulka.

Kaader filmist "Peenike joon". Autor/allikas: pressimaterjalid





Teisipäeval, 17. novembril tele-esilinastuv "Peenike joon" tõstatab küsimuse, miks vähem kui 7 protsenti peakokkadest ja restoraniomanikest USA-s on naised. Loo keskmes on väikelinna restoranipidaja ja üksikema, kuid film toob ekraanile ka paljud toidukunsti suurnimed, teiste seas kolme Michelini tärniga pärjatud peakokad Dominique Crenn ja Elena Arzak, Emmyga auhinnatud telesaatejuht Lidia Bastianich, ajakirja Time'i mõjukaimate hulka valitud Barbara Lynch, koogimeister Sylvia Weinstock jpt.



Toidukunsti kuule paneb 24. novembril punkti dokumentaalfilm "Meie unistuste talu", mis saadab kahe unistaja teekonda talu loomisel. Dokumentalist John Chester kolib koos oma naise Molly ja koeraga väikesest linnakorterist Los Angelese lähedale maale, et hakata seal rajama jätkusuutlikku ja loodussõbralikku talu. Mulda saab 10 000 viljapuud ja üle 200 erineva põllukultuuri, talus leiab elupaiga kõiksugu karvaseid ja sulelisi. Johni ja Molly eesmärk on luua sel põuasel pinnasel võimalikult mitmekülgne talu, mis eksisteeriks täielikus kooskõlas loodusega. Kuidas see neil õnnestub?



Toidukunsti kuu filmid on ETV2 ekraanil novembri teisipäevadel kell 21.30