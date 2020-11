Etendusasutuste liit palub inimestel teatris maski kanda

"COVID-19 levik teeb meile kõigile muret ja sunnib seniseid harjumusi muutma. Selleks, et teatrid saaks jätkuvalt ka halveneva viirusseisu taustal õhtuti publikule avatud olla, palume publikul kanda teatris maski," märkis Allikmaa pöördumises Eesti teatripublikule.

"Kaitsemaskide kandmine on praegu teadaolevalt parim ennetav meede, mida iga külastaja saab teha, et teatrid saaks jätkuvalt lahti olla. Iga külastaja pingutusest – maski kandmisest – sõltub praegu, kas teatrid saavad jätkuvalt avatuks jääda."

Need, kel terviseseisund ei võimalda maski kandmist, on Allikmaa sõnul endiselt teatrisse teretulnud maskita.

See, et teatrites on kasutusel desovahendid, publikul palutakse hoida distantsi, kasutada HOIA äppi, on saanud osaks teatri igapäevaelus ning praeguseks pole teada ühtegi teatrist alguse saanud nakkusjuhtu.

"Teatrid teevad jätkuvalt kõik endast oleneva, et tagada publiku turvalisus ning etendustegevuse jätkumine ka sügis-talvisel hooajal. Loodame südamest, et publik maskikandmise ja teatris distantsi hoidmise omaks võtab," märkis Allikmaa.