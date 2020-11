Pärnu Uue Kunsti Muuseum vabastas Esplanaadi tänava ruumid

Novira E10 juhatuse liige Aleksei Nikolajenko kinnitas, et kokkulepe on sõlmitud ja ka kohtu kinnitatud ning koostöö lõpetamine lahenes sõbralikult.

"Peame ka oma lubadust ja oleme loobunud mistahes nõuetest sihtasutuse suhtes," sõnas Nikolajenko, kellel on hea meel, et keerukas olukord on leidnud viimaks lahenduse.

Oktoobri lõpus võimaldas hoone omanik Visuaalse Antropoloogia Ühingul ruumides korraldada ka varem ajavahemikule 17.–25. oktoober 2020 kavandatud Pärnu filmifestivali.

"Iga koostöö väärikas lõpetamine on väärtus omaette ning meil on väga hea meel, et just pika traditsiooniga filmifestivalist sai omamoodi lõppakord ühele etapile Uue Kunsti Muuseumi ajaloos," lisas Nikolajenko.

Novira E10 ostis Esplanaadi 10 kinnistu pankrotihalduri oksjonilt aprillis 2015. Sellest ajast kasutas Uue Kunsti Muuseum maja tasuta. Ettevõte palus korduvalt muuseumil ära kolida. Pooled sõlmisid ka lepingu, et kui muuseum oktoobriks 2017 välja ei koli, peab muuseum maksma üüri 10 000 eurot kuus. Muuseum välja ei kolinud ja üüri ka ei maksnud.

Uue väljakolimise palve sai muuseum märtsis 2018, aga uut kohta ei leidnud ja leppetrahve ei tasunud. Muuseum võlgnes juuli 2020 seisuga ettevõttele 600 000 eurot. Septembris sulges kohtutäitur Pärnu Uue Kunsti Muuseumile ligipääsu hoone ruumidesse, misjärel pöördus sihtasutus kohtusse ja sai osalise õiguse, kui kohus võimaldas ruume kasutada Pärnu filmifestivaliga seoses veel kuni 27. oktoobrini.