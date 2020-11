Pärnu Uue Kunsti Muuseum on arhitektidele võlgu

Pärnu linnavalitsus sai kirja Poola arhitektidelt, kes aastate eest võitsid Läänemere kunstisadama arhitektuurikonkursi. Arhitektid teatasid, et Pärnu Uue Kunsti Muuseumil on neile maksmata 40 000 eurot selle eest, et nende tööd on kasutatud.

Läänemere kunstisadama arhitektuurikonkurss toimus 2013. aastal. Selle võitsid kaks Poola arhitekti Malgorzata Dembowska ja Marta Sekulska-Wronska. Pärnu abilinnapea Meelis Kukk aga tutvustas kirja, mille linn nendeltsamadelt arhitektidelt mõne päeva eest sai.

"See kiri on adresseeritud Pärnu Uue Kunsti Muuseumile, kaasteavitus Pärnu linnavalitsusele, Eesti Arhitektide Liidu presidendile ja Poola Arhitektide Liidu presidendile. Kiri on põhjendatult teravas toonis," ütles Kukk.

Kirja autorid teatavad, et Uue Kunsti Muuseumil on maksmata autoritasu ideekavandi kasutamise eest.

"Ideekavandi autorid nõuavad, et makstaks autoritasu 40 000 eurot pluss intressid alates läinud aasta novembrist kuni maksekuupäevani. Et viivitamata lõpetataks autoriõiguste rikkumine ja peatataks tegevus, mis on käivitatud ideekavandi alusel," kommenteeris Meelis Kukk.

Kukk ütles, et mõeldakse igasugust kavandamis- ja projekteerimistegevust ja mõistagi ka hanke põhjal sõlmitud lepingu järgset tegevust.

"Linna jaoks on see halb üllatus, sest linna ja riigi poolt ühiselt sinna projekti panustatud raha 130 000 eurot on kasutatud ja meie elasime küll teadmises, et kõik Poola arhitektidega sõlmitud lepped, ka autoriõiguste osas, on klaaritud."

Kukk ütleb, et kui soovitakse Poola autorite tööd kasutada, tuleb autoritasu ära maksta.

"Poolakad heidavad seal ette, et nad on mitu korda pöördunud ja kõik pöördumised on vastuseta jäänud. Ja see on nende poolt äärmuslik samm. Kirja lõpus ütlevad nad, et kui neid makseid ei laeku, 14 päeva on aega, siis on nad sunnitud pöörduma kohtuorganite poole oma õiguste kaitseks."

Mark Soosaar ütles kirjalikus kommentaaris, et Poola arhitektidega on jõutud ühisele arusaamisele. "Valmistame ette autoriõiguste ostmiseks sellise litsentsilepingu, mis vastab nii Poola kui ka Eesti õigusruumile. Kuni lepingu sõlmimiseni on Läänemere Kunstisadama põhiprojekti ja tööjooniste koostamine peatatud."

Soosaare hinnangul on segaduse põhjustanud ilmselt 2017. aastal jõustunud uus riigihangete seadus, mistõttu oli osa otsuseid tehtud vana ja osa uue seaduse järgi.