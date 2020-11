Tartu Uus Teater alustas proove Elise Metsanurga debüütlavastusega

Lavastusega teeb Tartu Uues Teatris oma debüüdi lavakunstikooli 29. lennu lõpetanud lavastaja Elise Metsanurk. Metsanurga sõnul on tegemist väljakannatamatu ärevusega kolmes toas. Ärevusega, mis tekib siis, kui juhtub midagi suurt, aga muutuvas maailmas ja infokülluse sees on peaaegu võimatu aru saada, milline on see õige versioon juhtunust. Kas keegi on süüdi? Kes võiks vastutada? Kuidas nüüd edasi peaks käituma? Mida see kõik tähendab?

Lavastus tegeleb küsimusega, mida teha, kui selgub, et enam ei olegi võimalik lõpuni kõigest aru saada ja otsib lahendusi olukordadele, kus on tekkinud pinged ja ärevus lähedaste vahel ning iseenda sees, sest inforuumid, milles inimesed liiguvad, erinevad üksteisest mõnel juhul kardinaalselt.

Lavastuse pealkirjaga "VIDEO: Täielik šokk! Sündmuskohal kaos, tuvid minestuses" trupis on näitlejad Maarja Mitt-Pichen ja teatri põhijõududega liitunud noored näitlejad Ekke Hekles, Martin Kork ja Andreas Aadel. Lavastuse kunstnik on Annika Lindemann, videokunstnik on Fredi Karu ja valguskunstnik Chris Kirsimäe. Lavastuse plakati autor on digikunstnik Estookin.

Etendused toimuvad ainult Tartus ja üheksal korral jaanuaris ning veebruaris – 22+23+27+28+29 +30 jaanuar / 2+3+4 veebruar. Esietendus on 22. jaanuaril 2021.