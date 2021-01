Elise Metsanurk: lavastuse "Tuvid minestuses" ajendiks on info- või teabeärevus

22. jaanuaril esietendub Tartu Uues Teatris Elise Metsanurga lavastus "Täielik šokk! Sündmuskohal kaos, tuvid minestuses", mille muudab eriliseks tehniline võte: lavastus toimub korraga kolmes erinevas ruumis. ERR-ile antud intervjuus kinnitas lavastaja, et see mõte kujunes pika aja jooksul.

Läbiv joon lavastuses "Täielik šokk! Sündmuskohal kaos, tuvid minestuses" on ärevus. Sa oled seda ka kirjeldanud kui "väljakannatamatu ärevus kolmes toas". Miks see ärevus sind praegusel ajal kõnetas?

Ma peaksin täpsustama, et see pole lihtsalt ärevus, vaid just see ärevus, mis tekib info üleküllusest või puudusest. See on pigem info- või teabeärevus, mis kõnetab mind seepärast, et praegusel ajal on tihti seda olukorda, kus ei saa toimuvat näha, vaid tuleb seda kellegi käest kuulda või kuskilt meediast. Kõik on nii segane ja uudistekanalite jutt on ainus aken selleni, mis maailmas päriselt sünnib. See info on alati puudulik ning kuna seda on nii palju, siis see põhjustabki ärevust.

Seega need kolm erinevat tuba on nagu erinevad inforuumid?

Jah.

Natukene ka sellest vormist. Miks sa tahtsid seda lavastust teha kolmes toas korraga?

See mõte sündisidee pealt, et kui meil on erinevad inforuumid ja hakkame seda füüsiliselt väljendama või lavastust tegema, siis mis on kõige parem viis selle inforuumi näitamiseks või tajumiseks.

Mõte kujunes pika aja jooksul, aga lõpuks jõudsime sinna, et ongi variant mudeldada seda inforuum ära, teha kolm pisikest mudelit ja tõsta need füüsiliselt erinevatesse ruumidesse.

Kui nüüd vaataja tuleb, siis kuidas see välja näeb? Kas ta saab valida, millisesse ruumi läheb või saab kõik ruumid läbi käia?

Ta saab valida, millisesse ruumi ta läheb. Kõik ruumid saab läbi käia ainult siis, kui tuled kolm korda vaatama. See lavastus ongi niimoodi üles ehitatud, et kolm ruumi kokku on küll üks tervik, millest iga inimene näeb ainult üht kolmandikku, aga need kõik kolmandikud on ka eraldi väikesed tervikud.

Seega sa lavastad korraga nagu kolme lavastust?

Nojah...

Kas see on ka keeruline logistiliselt, et kõik peab korraga toimima?

On küll keeruline (naerdes).

Mulle ikkagi jääb mulje, et see inforuumide ja meedia temaatika on natukene seotud ka poliitikaga. Eriti praegusel ajal on nii, et need inimesed, kes elavad erinevates inforuumides, on ka erinevate poliitiliste vaadetega. On mul õigus?

Tihti jah. Need inforuumid pole ainult poliitilised, aga need on ühtlasi poliitilised.

Sisuliselt võiks tulla kolme sõbraga, käia kõik erinevates ruumides ja siis pärast arutada?

Ma arvan, et see on väga hea variant. Meil on selle jaoks isegi n-ö kolme tuvi pilet, siis saabki nii teha, et kõik saavad erineva lavastuskogemuse ja pärast arutada, mida nad siis nägid või mõtlesid.

Kui on kirjeldatud, et väljakannatamatu ärevus, mis kõlab üsna ebameeldivalt, siis kas on ka nii, et nõrganärvilistel ei tasu vaatama tulla?

Ei, see on ikkagi mõeldud lavastusena, mida saab vaadata ja võiks tore ka olla.

Mille põhjal inimene peab valima, millisesse ruumi minna, kui ta ainult ühe pileti ostab?

Ma arvan, et ta ei peagi millegi põhjal valima. Eks siin teatris ka natukene suunatakse, on ka lihtsalt puhtalt praktilised küsimused, et keda kuhu istuma panna ning et mõni tuba täiesti tühjaks ei jääks. Igas toas on omad võlud, mulle meeldivad nad kõik.