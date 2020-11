Ugalas esietendus Piret Jaaksi "Valged põdrad"

Näidendi lavastas Andres Noormets, kes on ühtlasi ka lavastuse kunstnik ja muusikaline kujundaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Piret Jaaksi näidend "Siirderiitujad" jõudis Noormetsa töölauale mõneti koroonalukustuse tõttu, kuna varasemad plaanid tuli kõrvale panna.

Noormets rääkis lavastust kirjeldades, et tänases maailmas on palju sõnu, kommentaare ja arvamusi, mille tõttu on sõnad devalveerunud. "Ja siin on sõnadel tähendus, neid ei ole palju ja nende taga on väga suur ja oluline maailm," rääkis Noormets.

Loo keskmses on linnast maale kolinud noor abielupaar Askur ja Anna. Pärast lapse surnuna sünnitamist pole naine oma mehega kolm kuud rääkinud. Eluga puntrasse jõudunud Annal aitab kurbusest ja tühjusest üle saada Valge Põder.

"Tema on siis selle naise ja ka mitmete teiste naiste, kes siin lavastuses on, abimees kuskilt väljaspoolt, kes aitabki jõuda iseendani. Et kõik läheks lihtsamaks," rääkis Anna osatäitja Ilo-Ann Saarepera.

"Originaalteksti nimi on ka "Siirderiitujad", mis siis tähendabki ühest olekust teise minemist. Ja seda see naine siin läbib," sõnas Saarepera.

Enam kui kolmekümmend aastat tagasi lavakunstikooli 13. lennu lõpetanud Andres Noormets on Eesti teatrites loonud ligi 80 lavastust, neist üle poole on Eesti autorite näidendid või romaanide dramatiseeringud. See on olnud tema teadlik valik. Noormetsa sõnul on oluline Eesti autorite näidendeid lavastada, kuna Eesti algupäraseid teatritekste saab tõlkimata lavastada vaid Eestis.