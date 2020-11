Kudumismasin koob Beethoveni muusika salli sisse

Kui ei oleks koroonat, oleks kunstnike paar Varvara ja Mar praegu Soulis, Lõuna-Koreas. Nad on pikalt ettevalmistanud muusika ja tehnoloogia performance'it sealses kunstikeskuses Art centre Nabi.

"Kunstikeskus Nabi on juba mitmeid aastaid Soulis tegutsenud. Nemad on uue meedia kunsti Meka Lõuna-Koreas," ütles kunstnik Varvara Guljajeva "Aktuaalsele kaamerale".

Lõuna-Korea asemel kohtume Varvara ja Mariga aga nende Tallinna stuudios. Performance ei jää ära, vaid on lahendatud tänapäevasel moel – virtuaalse videosilla vahendusel.

Varvara ja Mar on ennekõike tuntud sellepoolest, et nad ei karda oma kunstiprojektides kasutada uusi tehnoloogiaid. Beethoveni 250. sünnipäeva tähistavad nad projektiga neuroknitting – ehk neurokudumine. Pianist mängib Beethovenit, samal ajal loevad pea külge kinnitatud andurid muusikast tekitatud ajuvõnkeid, sellest luuakse muster, mille Varvara ja Mari kudumismasin klaveripala esitamise ajal salliks koob.

"Soulis publik saab jälgida Beethoveni kontserdit ja meie loome kohapeal visuaali, mis ajulainetele reageerivad ja siis ka läbi videosilla nad saavad näha kudumisprotsesse," rääkis Guljajeva.

"Kootud esemest saab justkui pianisti tunnete andmebaas," lisas kunstnik Mar Canet.

"On tõestatud, et kõige paremini meie aju reageerib muusikale. Mida suurem on tähelepanu, seda rohkem tuleb mustrit kudumisse sisse. Enne proove pianistiga oli tegelikult näha, et tema reakstioon keeruliste episoodide juures oli tähelepanu tipus ja siis oli ka muster tihedam," selgitas Guljajeva.

Kudumismasin, mis ajulainete mustrilist salli koob, on Varvara ja Mari enda leiutatud. Algselt pidid nad koos kudumismasina ja pianistiga ühel laval, publiku ees olema. Selleks, et ajulained teisele poole maakera virtuaalselt kohale jõuaksid ja nendest reaalajas sall sünniks, pidid kunstnikud oma masinat veidi täiendama.

"Meie kunstiprojektide taga on sageli pikk uurimistöö. Seome kunsti ja tipptehnoloogiat. Ütleme alati, et enamikku meie töödest poleks tehnoloogiliselt võimalik olnud 5 aasta eest teha," sõnas Canet.

Beethoveni võngetest salli kudumine toimub sel reedel, ning YouTube'i vahendusel või Nabi kunstikeskuse kodulehel on kõigil huvilistel võimalik seda jälgida.