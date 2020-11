Krista Mölderi uus näitus avab kunstniku soovi lennata

"Mulle tundub, et kunstnikel üks näitus kasvab sujuvamalt või vähem sujuvalt üle järgmiseks näituseks. Mina oma eelmiste näitustega jõudsin sellesse kohta, et mulle näis, et ma tahaks olla selgemalt või kergemalt mingisuguses voos – et üks asi kuidagi kannab sind ja siis võib olla selline väiksema efektiivsuse seadus, et kuidas olla kantud, kuidas vähema sahmimisega teha enda jaoks õigeid asju," rääkis kunstnik Krista Mölder "Aktuaalsele kaamerale".

Sellele kirjeldusele tundus kunstnikule vastavat purjetamine või purilennukiga sõitmine. "Sul ei ole mootorit, sul ei ole nagu mitte midagi, aga sa lihtsalt oma nutikuse ja teadmistega suudad viia end mingisse sellisesse kohta, et sa oled kantud, et sul ei ole vaja mootorit – see tundus hästi ilus mõte," rääkis Mölder.

Inspiratsiooni leidis ta ka dokumentaalfilmist. "Üks impulsi koht oli ka see, et ma sattusin vaatama Brodskyst dokumentaalfilmi, kus kirjeldati tema "Pistriku talvekarje" luuletust, et sellist luuletust oskab kirjutada inimene, kes oskab reaalselt lennata," sõnas Mölder.

Näitus on avatud homsest 24. jaanuarini