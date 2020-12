Nii mõnegi jaoks käivad jõulude ootus ja muinasjutt Pähklipurejast koos nagu sukk ja saabas. Vene teater toob lavale oma nägemuse sellest Ernst Hoffmanni 1816. aastal kirjutatud jõulumuinasjutust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peategelane, väike tüdruk, saab jõulukingiks pähkleid purustava mänguasja, mis kannab endas kummalist saladust. See viib tüdruku võlumaailma, kus segunevad reaalsus ja fantaasia.

Lavastaja Irina Kondrašova sõnul lähtus ta Hoffmani jutustuse originaalteksti, mis on südamlik ja toob meisterlikult esile muinasjutulised hea ja kurja arhetüübid.

"Minu rõhuasetus on pigem Pähklipureja lool. See jutustab, kuidas tekkis see tegelane, miks ta selliseks muutus. Meil kõigil on Pähklipurejast kujutlus. Aga mis selle taga on? Miks tüdruk üldse temasse armus, kuidas saab nii koledas nukus näha ilu? Ma arvan, et meie muinasjutt räägib just sellest," rääkis Kondrašova.

Lavastaja sõnul on muinasjutu tekst juba iseenesest väga musikaalne ja seetõttu on loomulik, et lavastuses on kasutatud palju plastilisi lahendusi ja koreograafiat.

Etendustel on sünkroontõlge eesti keelde. Lavastus on mõeldud alates kuuendast eluaastast.