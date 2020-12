Jaak Allik toob Vene teatris lavale tragikomöödia "Erik ja Anna. Armastuse kunst"

Vene teatris esietendub tragikomöödia "Erik ja Anna. Armastuse kunst", kus kesksel kohal on küsimus, kas on võimalik siduda sõprust ja armastust keerukaks ühenduseks nagu abielu.

Näidendi on kirjutanud eesti dramaturg Tim Janson, kelle näidendeid on varem mängitud Kuressaare ja Ugala teatris. "Nüüd me oleme kummalise olukorra ees, sest Eesti dramaturgi lavastuse maailmaesiettekanne toimub vene keeles Igor Kotjuhi tõlkes siin Vene teatris," ütles lavastaja Jaak Allik "Aktuaalsele kaamerale".

Peategelased Erik ja Anna on keskikka jõudnud paar, kelle lasteaias alanud ja nüüdseks 35 aastat kestnud sügav sõprus on jõudnud murdepunkti. "Tegelikult räägib lugu sellest, kuidas põgeneda eksistentsiaalse hirmu ja üksijäämise eest," tõdes Allik ja kinnitas, et loodevasti annab lavastus võimaluse vaatajatel süüvida enda tundemaailma.

Osatäitja Sergei Furmanjuki arvates on "Erik ja Anna. Armastuse kunst" väga eluline lugu, kus pole sõimu ega avalikku kaklust. "Seal on dialoog, mis kestab läbi kõigi nelja pildi ja tekib küsimus, kuidas olla koos," selgitas ta.

Lavastuse kunstnik on Rosita Raud ning etendused toimuvad Vene teatri väikses saalis.