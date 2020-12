OMAtsirkuse uus lavastus toob vaatajateni hulljulged trikid

Sädelevad kostüümid, kummalised suurte peadega olendid ja hulljulged trikid lae alla – nõnda võib iseloomustada OMAtsirkuse lavastust "Tuhande silmaga jumal". Detsembris kuus korda publiku ette jõudva lavastuse taga on poole aasta pikkune trenn ja harjutamine.

"Me oleme näidanud uusi asju, mida nad ei ole teinud varem. Hiina mast ja trapetsi õhulend – see on nende jaoks esimest korda, ja saksa ratas. Need trikid on päris keerulised, kuigi tundub, et see oleks neile väga lihtne kõik. Me oleme võtnud päris tõsised eeskujud, vaadanud Cirque de Soleist ja teinud järgi suurte tsirkuste lavadelt võetud elemente," rääkis lavastaja Sandra Z "Aktuaalsele kaamerale".

Laval on noored vanuses 12–20 aastat. Mõni nendest on käinud tsirkuse trennis paar aastat, mõni pea terve elu.

"Ma tulin juba kolmeaastaselt ehk siis nüüd läheb juba 15. aasta. Mulle meeldibki, et saan teha teiste inimestega koos, et töötan nendega koos ja teha partnerakrobaatikat," sõnas OMAtsirkuse artist Eva Kutman.

OMAtsirkus alustas tegevust juba kakskümmend aastat tagasi ja on teinud koostööd erinevate tunnustatud lavastajate ja koreograafidega. Eriolukorrast tingituna on käesoleva etenduse puhul kohtade arv tsirkusesaalis piiratud. Selleks, et kõigile huvilistele kohti jaguks, võeti kavva lisaetendus.