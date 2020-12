Margit Mutso: Vilen Künnapu on kõige säravam Eesti arhitekt

Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik on loonud Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikule loodava hoone detailplaneeringu, mis on jaganud tallinlased justkui kahte leeri – osad leiavad, et hoone on kena, teised arvavad aga, et selline hoone ei sobi linnapilti üldse.

"See on üldse üllatav, et keegi arhitektuurist rääkida tahab, sest tavaliselt sellest ei räägita kunagi," kommenteeris arhitekt Margit Mutso "Ringvaates" detailplaneeringu ümber tekkinud arutelu.

Ta lisas, et Künnapu majad ongi tavapärasest teistsugused ning neile on omane eriline vorm ja värv. "Nad on oma metafooridega ja natuke mütoloogilised ja narratiivsed – neil on oma lugu jutustada," selgitas Mutso.

Mitmed inimesed on ette heitnud, et kavandatava hoone torn ei sobi ümbritsevaga kokku, ent Mutso selles probleemi ei näe.

"Tallinn on ju tornide linn," ütles ta ja lisas, et Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikul kohtuvadki väga erinevat tüüpi ehitised – näiteks vaatab sealt vastu kapitalismi ja välismaad sümboliseeriv Stockmann ja samas ka torni ja viisnurgaga stalinistlik maja.

"See ei ole küll see koht, kus peaks olema jube tagasihoidlik," ütles Mutso ja lisas, et Pronksi tänavale kavandatav hoone ei ole Künnapu disainidest tema lemmik, kuid selle vastu ei ole tal ka midagi.

"Mina väidan, et Künnapu on üldse Eesti arhitektidest kõige säravam ja kõige kaugemale jõudnud oma töödega. Tulla nüüd ühele koolitatud arhitektile ütlema, millist maja ta tohib teha… arvamusi võib olla seinast seina," sõnas Mutso.

Küll aga tõdes ta, et on kahju, et praegune Pronksi 19 aadressil asuv büroohoone ära lammutatakse.