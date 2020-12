Arhitektuurivõistlusega otsitakse uut lahendust Sindi linnakeskusele

"Sindi on Tori valla suurim asula, kuid paraku puudub hetkel linnal korralik keskus, mis oleks esinduslik ja näitaks ajaloolise vabrikulinna mitmekülgsust, rajatava keskväljakuga soovime seda tühimikku täita ja anda Sindile linnaväärilise keskuse, kus on mõnus aega veeta ja mis pakub silmailu nii kohalikele kui külalistele," ütles Tori vallavanem ja žürii liige Lauri Luur.

Võistlusala pindala on umbes 27 000 ruutmeetrit, võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2021. Võistluse auhinnafond on 20 000 eurot, mida rahastab Tori vallavalitsus.

"Ümberehituse eesmärk on muuta Sindi keskosa avalik ruum inimsõbralikumaks, mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal," ütles "Hea avalik ruum" arhitektuuriprogrammi eestvedaja Kalle Vellevoog,

Võistluse žüriisse kuuluvad Tori vallavolikogu esimees Enn Kuslap (žürii esimees), Tori vallavanem Lauri Luur, Tori vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, "Hea avalik ruum," programmijuht Kalle Vellevoog, disainer Maria Pukk ning arhitektid Jaak Huimerind ja Villem Tomiste Eesti Arhitektide Liidust. Žürii varuliikmed on Tori abivallavanem Signe Rõngas ja arhitekt Pelle-Sten Viiburg.

Seni on Eesti Vabariik 100 ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös sündinud arhitektuuriprogrammiga "Hea avalik ruum" läbi viidud arhitektuurivõistlused 20 linnas, millest 9 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare ja Kärdla). Sellel aastal valmib ka Viljandi uuendatud keskväljak.