Krista Kaer: Lessingu loomingus on loodus alati Aafrika loodus

"Doris Lessingi Aafrika-juttudes on igal pool Aafrika maa, Aafrika loodus ja huvitav on see, et tema Inglismaast kirjutatud raamatutes on linn, aga mitte kunagi loodus. Loodus on ainult Aafrika oma – Aafrika värvides, lõhnades, kõiges selles," kirjeldas jutukogu tõlkinud Kaer.

"Nii nagu lühijutus "Vana pealiku maa", elas ka Lessing lapsepõlves nii, et tema kujutluspiltides olid Inglise maastikud. Seal olid Inglise haldjametsad, põhjamaine karge loodus, hoopis teised tunded, hoopis teised muljed. See, millega ta iga päev kokku puutus, oli Aafrika ja see Aafrika puges talle hinge ja ei läinud sealt mitte kunagi ära," lisas ta.