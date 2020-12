Põhjala tehas andis avalöögi Galeriide projektile

Põhjala tehas on kiiresti arenev noor kultuurikeskkond Kopli poolsaare tipus, kuhu sarnaselt ARS-i maja või Telliskivi loomelinnakuga on koondunud stuudio-, ateljee- ja näitusepinnad vaheldumisi kohvikute ja söögipaikadega.

"Meil on palju sündmuspinda ja stuudiomaja, kus on kunstnikke ja fotograafe töötamas ja me rõhume oma arengus kindlasti sellele, et saaksime oma suurepärase keskkonnaga toetada just võimalikult palju loomemajandust," rääkis sündmuspindade koordinaator Ruts Vakulenko "Aktuaalsele kaamerale".

Stuudiomaja seni veel tühjad koridorid on järk-järgult kavas välja ehitada korralikult valgustatud galeriideks, nii et majas liikuv inimene on sõna otseses mõttes kunsti ja loominguga ümbritsetud. Projekti avab Londonis resideeruva Eesti kunstniku Meriliis "Meru" Rinne näitus "Wish You were here / Soovin, et oleksid siin".

"Tema maaliseeria on huvitav ja sobib oma kareda tekstuuriga hästi siia tehasekeskkonda. Lõuendid on tehtud vanadest kohvioa kottidest ja materjali taaskasutades, isegi lõuendiraamid," kirjeldas galerist Meelis Tammemägi.

"Ta korjas kusagilt Londoni kunstiülikoolide aedadest kokku vanad lõuendiraamid ja kohvioa kotid, lõikas need tükkideks ja tegi neist uuesti lõuendid ja maalid," lisas ta.

Meru pilte näeb Põhjala II korruse koridorigaleriis kuni 15. veebruarini.