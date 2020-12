Produtsent Planeet avaldas albumi "Hüperruum", plaadil lööb kaasa ka Nublu

"Kaheksa aastat on debüütalbumist möödunud, justkui oleks läbi hüperruumi kihutanud, sellest ka uue plaadi nimi", sõnas produtsent ja lisas, et uus album on suures osas instrumentaalpaladest koosnev kauamängiv, kus on palju eestikeelseid sämpleid. "Albumil on paar lugu, mis nostalgitsedes viib tagasi debüütalbumi "Ajamasin" aegadele, kuid enamus lugudest on siiski veidi uuemas kuues, sest kaheksa aastaga olen oma loomingus teinud arengu ja proovinud nii mõndagi uut."

Album "Hüperruum" saab teoks ühisrahastusplatvormi Hooandja abiga ning välja andjaks Planeedi enda plaadifirma Audioplaneet. Produtsendi debüütalbum "Ajamasin" ilmus 2012. aastal.

Kuula albumit "Hüperruum":