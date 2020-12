Sveta Grigorjeva. Kes kellel imeb, Andres?

tsitaat mis te luuletust

kaunistab kus te

võtate nõuks

suhu võtta

(pun intended)

mu nime

on pärit

aastast 2013

ma muidugi mõistan

grigorjeva nimi on hetkel

kuumem kui siis kui kunagi varem

taguda tuleb ikka siis kui on tuline

taguda taguda taguda

eriti lamavat

naist

ütlete teie ei vihka

ütlen saladuskatte all:

ei vihka minagi

ütlete veel et ei ime

te /erinevalt

minust?/ midagi

mind üldiselt muide

ei kepi kes keda kepib

ja kes kellel imeb on imenud

soovitan teilegi

siiski ausalt ja päris

rõõmsalt hate to (pun

intended) break it to you

luuletusega "miks minust ei

saanud

grigorjevat"

imesite te kahjuks või õnneks

ei kellelgi teisel kui

sveta

grigorjeval

ps! see on muide

üks inimene rohkem kui

mina olen imenud