Sveta Grigorjeva luuletused. 2020 pole tegelt lõppenud

PÄEVAPOLIITILINE

parlamenti

ei sobi luule ja

hip-hop textid

küll aga natsid

abordivastased

korruptandid valetajad

misogüünid sexistid

venelastevihkajad ja

reformierakondlased

*

vahel tundub

liberaalide eesmärk on

kritiseerida mind to the point

kus mul on nagu "tra, ekre

on ka teist vähem silmakirjalikum"

et nad siis saaks kõik kooris

öelda: teadsime et u

fucking fake bitch

MEEM

Meem Autor/allikas: Sveta Grigorjeva

also: loe kui

"sveta grigorjeva vaatab tagasi aastale 2020"

"varro vooglaid vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"martin helme vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"jüri makarov vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"jaak madisson vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"urmas reinsalu vaatab grigi, gro, no selle vene tšiki roosiaiakõnet!"

"taavi rõivas vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"maarja vaino vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"lauri vahtre vaatab grigorjeva roosiaiakõnet"

"raivo aeg näeb mikk pärnitsat kleidis"

"varro vooglaid vaatab, et ta on jälle facebookist välja visatud"

"martin ehala loeb, et sveta grigorjeva ei kavatsegi kunagi wifey´x ja babymamax saada ja

ei kavatsegi täita sedasi iidset naisekohust"

"sveta grigorjeva loeb tsapovi kirjutatud nüüdiskultuur 2020 artiklit müürilehes ja

saab teada, et ta on tõrjutud kunstnik, ja siis, et ta pole tõrjutud kunstnik"

"andres aule ettekujutus grigorjevast (kel on suu kindlasti tihti sedasi lahti)"

"sveta grigorjeva loeb andres aule luuletust loomingus"

"andres aule loeb sveta grigorjeva vastuluuletust kultuur.err-is"

"uute uudiste toimetus näeb raimond kaljulaidi särgi sõnumit ja saab aru, et nende tekstid on sellega

võrreldes bullerby lapsed"

"leedu välisminister kuuleb helmete väljaütlemistest tra, vabandust, tre raadios"

jne jne

jätka ise

kallis lugeja

sõna on vaba

me elame demokraatiaz-

zzz

*

head uut ilusat

kõigile missest et

2020 pole tegelt

lõppenud