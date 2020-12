Ilmus uue ulmesarja esimene köide

Raamatus on 14 ulmejuttu nii eesti, ameerika, vene, tšehhi kui ka prantsuse ulmekirjanikelt ning esindatud on ulmekirjanduse erinevad suunad ja teemad: on süngeid ja tõsiseid tekste, on lõbusaid; on seiklust, on mõtlikke lugusid, on paroodiat ja satiiri, lubavad koostajad.

Eesti autoritest on raamatus esindatud näiteks Miikael Jekimov, kes pälvis Eesti Ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia viimasel jutuvõistlusel esikoha. Tõlkeautoritest on raamatus esindatud vene autor Kir Bulõtšov, belgia-prantsuse klassik J. H. Rosny-vanem, aga samuti tšehhi ulmekirjanik Ondřej Neff, kelle eelmine eestindus pälvis parima tõlkejutu Stalkeri.

Ulmeguru ulmesarja eesmärk on koostajate sõnul avardada tõlkeulme piire, sest head ulmet kirjutatakse ka mujal kui inglise ja vene keeles. Samuti tahavad Joel Jans ja Jüri Kallas anda avaldamisvõimalust eesti autoritele, kes praegustesse sarjadesse ei sobitu.