"Plekktrummi raamatud" keskendus tontidele ja krattidele

Tuul Sepp: Randolph M. Nesse, "Hea põhjus end halvasti tunda"

Sepp võib ennast ettevaatlikult nimetada Randolph Nesse'i kolleegiks, kuna on olnud järeldoktorant Arizona ülikoolis, mille meditsiinikeskuse Nesse rajas. Raamat seletab lahti, miks on looduslik valik jätnud meid haavatavaks vaimsetele häiretele, näiteks depressioonile. Sepp leidis, et kui me oma viletsa enesetunde evolutsioonilistest põhjustest aru saame, on meil võimalik sellest lihtsamini üle olla.

bioloog Tuul Sepp Autor/allikas: ERR / Kairit Leibold

Ülo Valk: Mall Hiiemäe, "Väike loomaraamat rahvapärimusest"

Valk rõhutas, et raamat ei ole ainult tekst, vaid ka artefakt või meisterdis – seetõttu soovitab ta taskuraamatut, mida on mugav lugeda näiteks koroonatesti järjekorras aega parajaks tehes. Hiiemäe raamat sisaldab sadu lühikesi tekste, mis räägivad eesti metsloomadest, eelkõige nende tähendusest inimese jaoks. Siin avaldub kultuuri rikkus ja kõlavad paljude eesti rahvaluule ülekirjutajate hääled.

Ülo Valk Autor/allikas: ERR / Kairit Leibold

Andrus Kivirähk: Juhan Jaik, "Kaarnakivi"

Kivirähk meenutas, et kui ta mõne aasta eest kasutas Jaigi motiive oma näidendis "Kaarnakivi perenaine", siis selgus, et paljud inimesed ei olegi Jaiki lugenud. Kivirähki meelest on "Kaarnakivi" üks originaalsemaid eesti tondijutukogumikke, kus krattide ja teiste tuntud tegelaste asemel tegutsevad sootuks haruldasemad maagilised olendid ja esemed. Raamatut võib soovitada kõigile folkloori-, mütoloogia- ja muinasjutuhuvilistele.

Saatejuht Joonas Hellerma märkis, et peale "Kaarnakivi" võib huviline tondilugusid lugeda ka paari aasta tagusest kogumikust "Tundmata palu", mille pani Juhan Jaigi juttudest kokku Lauri Sommer.