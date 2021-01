Kultuuriportaal soovitab: "Rasvarinne" ETV2-s

Neli noort Skandinaavia naist Helene, Marte, Pauline ja Wilde on paksud ega häbene seda ning osalevad üha tugevnevas liikumises, mis toetab pakse naisi ja võitleb kehapositiivsuse eest. Nende sõnum on, et inimene on ilus sellisena nagu ta on.

Film on kerge ja optimistliku tooniga, kuid intervjuudest kumab läbi südamevalu -- Enamik naisi on nooruses maadelnud kaaluprobleemidega ja talunud ümbritseva maailma kõõrdpilke. Nüüd näevad nad end esimest korda ilusate ja tugevate naistena, kes jätavad hüvasti süütunde ning enesevihkamisega.