Kultuuriportaal soovitab: dokumentaalfilm "Molenbeeki jumalad" ETV2-s

19. jaanuaril jõuab ETV2 eetrisse režissöör Reeta Huhtase dokumentaalfilm "Molenbeeki jumalad" ("Gods of Molenbeek"), film linastub DocPointi eriprogrammis.

Brüsseli linnaosa Molenbeek on tuntud džihdistide kasvulavana, kuid see on ka koduks kuueaastasele soome-tšiili poisile Aatosele ja ta sõbrale Amine'ile. Seal keset kaost kuulavad nad ämblikke, avastavad musti auke, juurdlevad lendavate vaipade üle ja otsivad vastust elu suurtele küsimustele. Täiskasvanuelu tõsisus aga ilmutab end, kui terroristide käe läbi plahvatab linnaosas pomm.

Reetta Huhtase südamlik portreefilm lapsepõlvesõprusest, avastamisest ja tähenduste otsimisest äreval ajal.

"Molenbeeki jumalad" on ETV2 eetris 19. jaanuaril kell 21.30.