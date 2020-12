Kultuuriportaal soovitab: Emir Kusturica "Must kass, valge kass" ETV2-s

1. jaanuari esimestel minutitel läheb ETV2-s eetrisse Serbia režissööri Emir Kusturica 1998. aastal komöödia "Must kass, valge kass" ("Crna macka, beli macor").

Serbia filmirežissööri Emir Kusturica tragikomöödia sarnaneb karnevaliliku karusselliga. Kusagil Doonau kaldal, kus ei käi sõda, elavad mustlased. Hangeldatakse salakütusega, aetakse viskit ja peetakse ohjeldamatuid pidusid.

17-aastase Zare luuserist isa Matko rikastusmisplaanid on alati tühja jooksnud. Zare vanaisa Zarije, keda tuntakse ka kui tsemendikuningat, kogub varandust pojapoja õnne nimel. Zarije sõbra Grga, kunagise kurikuulsa mafiooso suurim soov on leida naine oma vanapoisist lapselapsele Grga Velikile. Suursuli Dadan nõuab, et Zare naituks tema õe Afroditaga, mitte noorukile meelepärase Idaga.

Kusturica võitis "Musta kassi, valge kassiga" 1998. aastal Veneetsia filmifestivali Hõbelõvi, samuti pärjati filmi PÖFF-i publiku preemiaga.

"Must kass, valge kass" on ETV2 eetris 1. jaanuaril kell 00:05.