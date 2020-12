Kultuuriportaal soovitab: "Jean Paul Gaultieri viimane etendus" ETV2-s

Jean Paul Gaultier korraldas 2020. aastal Pariisis oma viimase moeetenduse, et tähistada 50 aasta möödumist moedisainerina töötamisest. Sellel uhkel üritusel leidus nii modelle kui ka kunstilisi etendusi. Filmitegijad said Prantsuse moe legendaarsele pahale poisile unikaalse juurdepääsu ning heidavad pilgu tema uskumatule karjäärile ja isiksusele. Tema jälg moemaailmas on korsett, madrusepluusid, tätoveeringumustrid ja meeste seelikud. Originaalsusest ei tule tal puudust ka viimaseks kuulutatud etendusel.

"Jean Paul Gaultieri viimane etendus" on ETV2 eetris teisipäeval, 29. detsembril kell 22.15.