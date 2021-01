Maire Joala: kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud Viljandi kloun olla

"Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas. See ikka üldse ei sobitu tema natuuri ja olemusega," ütles Joala "Ringvaates.

Ta lisas, et kui ta oleks teadnud, et kuju hakkab selline välja nägema, ei oleks ta sellega nõus olnud. Skulptor Mati Karmini saadetud esialgne kavand oli Joala sõnul palju jaagulikum – see oli tagasihoidlik ja soliidne.

Kuigi kavand ei olnud nii värviline, kui linna üles pandud kuju, ei olnud Joala siiski kohe skulptuuri loomisega nõus, vaid pidi selle üle pikalt mõtlema. Skulptuuri loomisega nõustus alles siis, kui ta Helir-Valdor Seedriga telefonis rääkides aru sai, et tegelikult on juba rahad ja valmisolek kuju tegemiseks olemas ja puudu on vaid Joala nõusolek.

Samas tõdes Joala, et kuigi kuju tekitab temas negatiivseid tundeid, toob see endaga ka mõne hea emotsiooni.

"Selles mõttes oli ju armas, et lauljat pannakse tähele ja soovitakse talle monumendi näol tunnustust avadla. Aga see, mil viisil see asi küpses ja valmis sai – see on lihtsalt kahetusväärne," ütles Joala.

Viljandi linnapea Madis Timpson teatas neljapäeval, et tõenäoliselt teeb Viljandi linnavalitsus esmaspäeval otsuse ausammas teisaldada.