Loomingu peatoimetajaks saab Indrek Mesikepp

Indrek Mesikepp ehk fs on luuletaja, tõlkija ja kirjanike liidu liige. Ta on andnud välja luulekogusid ja avaldanud luulet, lühiproosat ning kirjanduskriitikat kultuuriajakirjades. Tema luulet on tõlgitud soome, rootsi, vene, poola, bulgaaria, leedu, gaeli, inglise, prantsuse ja udmurdi keelde. 2004. aastal võitis ta kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia ning 2006. aastal pälvis stipendiumi "Ela ja sära".

Kirjanike liidu eestseisusse kuuluvad liidu esimees Tiit Aleksejev, Andrei Hvostov, Krista Kaer, Maarja Kangro, Doris Kareva, Veronika Kivisilla, Eeva Park, Aare Pilv, Rein Raud, Urmas Vadi, Berk Vaher, Piret Viires, samuti Janika Kronberg, kelle asemel kuulus komisjoni Loomingu peatoimetaja asetäitja Toomas Haug.

Loomingu peatoimetaja on alates 2016. aastast olnud Janika Kronberg.

Indrek Mesikepp asub Loomingu peatoimetaja kohale 1. märtsist.

Looming on Eesti Kirjanike Liidu ja SA Kultuurilehe välja antav ajakiri, mis ilmub 1923. aastast.