Muusikaprodutsent Sophie suri 34-aastaselt

Sophie meeskond kinnitas, et muusik suri 30. jaanuari varahommikul oma kodus Ateenas, kirjutab The Guardian.

Surma põhjustas õnnetusjuhtum, mille detaile perekonna ja lähedaste säästmiseks pole avalikustatud.

Ametlikus teadaandes nimetati muusikut uue helikeele loojaks ja üheks mõjukaimaks artistiks möödunud kümnendi jooksul.

Sophie Xeon sündis Glasgows, kus ta 2013. aastal avaldas oma debüütsingli "Nothing More to Say". 2018. aastal ilmunud album "Oil of Every Pearl's Un-Insides" nomineeriti Grammyle parima tantsu/elektroonika albumi kategoorias.

Sophie kirjutas 2015. aastal Madonnaga kahasse singli "Bitch I'm Madonna".