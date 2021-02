Siim Kallas kirjutas raamatu oma vanaisast, Eesti esimesest politseiülemast

Eduard Alver sündis 1886. aasta 15. märtsil Valgas ning suri 1939. aasta 15. augustil Tallinnas. Lisaks paljudele teistele ametitele oli ta ka mõned kuud kaitsepolitsei peavalitsuse ülem.

"Tema elu on selle raamatu raamiks, aga seal on tegelased nii tema kui ka minu isa ja ema, minu vanaema ning ka mõned teised sugulased. Ja siis on seal tegelaseks Eesti Vabariik. See tähendab, et see on jutustust Eesti Vabariigist läbi nende silmade ja läbi nende sündmuste, mida nad läbi elasid. See dominant on poliitika, Eesti Vabariigi poliitika," rääkis Kallas ERR-ile.

Küsimusele, milliste vaadetega Eduard Alver oli, vastas Kallas, et ta oli kaitsepolitsei ülem, Kaitseliidu ülem ja hiljem veendunud Konstantin Pätsi pooldaja. "Eks sellest võite järeldused ise teha. Vasakpoolsetega tal pehmelt öeldes mingit kontakti ei olnud," lausus Kallas.

Millised mälestused temast aga jõudsid Siim Kallaseni, kes sündis peaagu kümme aastat pärast Alveri surma? "Minu ema, tema tütar, hoidis tema mälestust väga hoolega. Ühes kirstus olid olemas kõik vanaisa ordenid. Need ma andsin hoiule kunagi Eesti sõjamuuseumi. Lisaks oli igasugust kirjandust. Mu ema rääkis ka temast päris palju. Ja kuna temast räägiti Nõukogude ajakirjanduses halvas valguses, siis ema jälle näitas, et näe siin kirjutatakse sinu vanaisast," kõneles Kallas.

"Ta lahutas minu vanaemast ja abiellus teist korda ja lahutas jälle uuest naisest. Ülejäänud osa ajast ta ikkagi elas minu vanaema ja minu emaga koos. See on väga segane lugu. Sellest ei räägitud palju. Aga on selge, et ta pidas seda perekonda üleval ja tundub, et tal väga suuri rahalisi raskusi ka ei olnud. Aga missugune inimene ta oli, seda loete sealt raamatust, sealt loeb üht-teist välja. Ega ta lihtne inimene ei olnud," meenutas Kallas.

Kallase sõnul on Eduard Alveril sugulusside ka luuletaja Betti Alveriga. "Kõik Alverid on omavahel sugulased. Nemad on ka sugulased. Selle kohta tehti uurimus, et kõik, kes kannavad Alveri perekonnanime, on omavahel sugulased," rääkis Kallas.

Ta märkis, et Alverite suguvõsa on saanud alguse Alvre talust Suislepas, mille omanik on ka üks Alveri perekonnanime kandev inimene.

Kallas ütles, et raamatu pealkirja ei ole veel paika pandud.

Raamatu annab välja kirjastus Varrak ja plaanipäraselt ilmub see septembrikuus.