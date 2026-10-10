Pildid: Katariin Mudisti ja Keithy Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust

9. oktoobril avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keithy Kuuspu näitus "Osutusite sellel korral valituks". Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia.

Näituse "Osutusite sellel korral valituks" raames uurib kunstnikeduett tunnustuse ja kiituse ajutist ning kibemagusat olemust nii kunstiväljal kui ka ühiskonnas laiemalt, jäädes samal ajal irooniliselt nende samade dünaamikate kütkesse.

Auhinnad toimivad sotsiaalse tõendina, kinnitades üksikisikute või organisatsioonide legitiimsust ja väärtust. Alates naerunäokleepsudest, mida jagatakse lastele hea käitumise eest, kuni elutööpreemiateni, rahuldavad tunnustused inimeste üht peamist vajadust – tunda end märgatuna, erilisena ja väärtuslikuna. Kuid säärase tunnustusega võivad sageli kaasneda soovimatud tagajärjed – konkurentsi ja omavahelise võrdlemise soodustamine ning orienteeritus sooritusele.

Kunstnikke seob ühine huvi eneseirooniliste ja ühiskonnakriitiliste teemade vastu, mida nad sageli väljendavad materjalide performatiivse aktiveerimise ja kontseptuaalsete lahenduste kaudu. Nende koostöö sai alguse Mudisti näituse "Nälkjad nagu meie" raames HOP galeriis, mille avamisel toimus Kuuspu performance.

Näitus "Kahjuks ei osutunud te sellel korral valituks" koos performatiivse auhinnagalaga Tartu Kunstimajas oli nende teine ühisprojekt.

Viimati lavastasid nad 2026. aasta Köler Prize'i gala EKKM-is.

Katariin Mudistil (snd 1994) on kaasaegse kunsti magistrikraad Eesti Kunstiakadeemiast (2022) ning meedia- ja reklaamidisaini bakalaureusekraad Kõrgemast Kunstikoolist Pallas (2018). Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Noorte Kaasaegsete Kunstnike Liidu ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige. Tema viimaste projektide hulka kuuluvad "Nälkjad nagu meie" HOP Galeriis (2024), "Õdedel on õelus" ARSi Projektiruumis koos Johanna Mudistiga (2024) ning osalemine näitusel "Jeune Création Internationale" Lyoni biennaali raames (2026).

Keithy Kuuspu (snd 1994) on Tallinnast pärit kunstnik, kes tegutseb nii etenduskunsti, koreograafia kui visuaalkunsti väljal. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia õppekava BA, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegse etenduskunsti magistriõppe ning Eesti Kunstiakadeemia keraamika magistriõppe. Tema olulisemate lavastatud tööde hulka kuuluvad "Millest on tehtud väikesed tüdrukud" (Kanuti Gildi SAAL, 2025, koos Liisa Saaremäeliga), "PAUS ISTU MINE" (STL, 2023, Eesti Teatri aastaauhindade nominatsioon), Eesti paviljon "Kodupeatus" Veneetsia arhitektuuri biennaalil 2023 (koos Liisa Saaremäeliga, B210), "Body Slam" (koos Liisa Saaremäeliga, ARS, 2022) ja "Läbi kukkumine" (STL, 2021, Eesti Teatri aastaauhindade nominatsioon).

Näitus jääb avatuks 29. novembrini.