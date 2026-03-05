X!

Galerii: Katariin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

Kunst
Katariin Mudist
Vaata galeriid
9 pilti
Kunst

Katariin Mudist avas ARS-i maja väikeses galeriis omapärase näituse "Ajutine lahendus", mille peategelasteks on peamiselt Eesti kultuurivaldkonna institutsioonidest kogutud 24 uksestopperit.

Aasta aja jooksul kogutud uksehoidjad on näitusel kenasti reas. Peamiselt on need sobiva suurusega puutükid, juhulikud ja käepärased kivid või klotsid. Aga on ka näiteks väike sangpomm ja aegunud tulekustuti.

Katariin Mudist ise ütleb, et kuigi uksehoidja otsitakse tavaliselt hetkelisest vajadusest, kipub ajutine lahendus sageli märkamatult püsivaks muutuma.

"Näituse fookuses on see väikene tüütuse või häirituse hetk, kui midagi harjumuspärast ei lähe nii, nagu sa ootad. Antud näituse kontekstis visualiseerin läbi nende uksehoidjate seda hetke, kus mingi institutsiooni töötaja tuleb ja ta ei leia seda harjumuspärast uksehoidjat," rääkis Mudist.

"See väikene tüütuse hetk on küll väikene ja lihtsasti lahendatav, aga ta on lihtsasti seal. Mulle endale meeldib nende stopperite puhul materjali ja vormi ajutisus ja suvalisus, mis annab neile sellise universaalse mõõtme," lisas kunstnik.

Uks ARS-i näitusele on avatud märtsi lõpuni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

14:53

Illustraator Karel Korp: esimest raamatut tegin aasta otsa iga päev

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

12:00

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

11:53

LUULETUS | Viivi Luige "Suur lärm"

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

11:10

Pildid: Tallinnas esilinastus Indrek Spungini dokfilm Velikije Lukist

10:21

Galerii: Evi Tihemets avas näituse "Pühendus metsale"

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: kes Tammsaaret armastab, avastagu Tommi Kinnunen

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.03

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

05.03

Galerii: Katariin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

08:15

Lilli Jahilo: tahan, et minu loodud rõivas looks maailma lisaväärtust

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo