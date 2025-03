Kanuti Gildi Saalis esietendub Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli uuslavastus

Kanuti Gildi Saalis jõuab 12. aprillil lavale Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli uuslavastus "Millest on tehtud väikesed tüdrukud". Tegemist on nende teise ühislavastusega, mille keskseks püüdeks on hoida end ebaküpses olekus ning lõputu ettevalmistuse läbi teha samm hoopis tagasi.

Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli koostööprojektide seeria "Body Slam" keskendub savi ja naise keha dialoogi asetamisele, tegeledes nende mõlema materiaalsuse ning hapruse/tugevusega. "Millest on tehtud väikesed tüdrukud" on kolmas osa selles lavastuste seerias, mis avab täiesti uue peatüki nende ühises uurimuses savist ja keha materiaalsusest.

"Millest on tehtud väikesed tüdrukud" loomiseks liigub fookus keraamikalt (ahjus töödeldud savilt) valmimisprotsessile ja selle tagasipööramisele. Kas pole tõsi, et lõpetamata, ebatäiuslikud ja määratlemata asjad kipuvad paremini vastu pidama? Kas me saame end lihtsalt viimistlemata olekus hoides kaitsta löökide ja tükkideks purunemise eest? Mitte kunagi täiskasvanuks saada? Mitte kunagi otsustada oma niši üle, mitte seista kindlalt millegi taga, kuna kõik muutub kogu aeg? Kas on võimalik saada tagasi märjaks materjalitükiks – pehmeks, ebagraatsiliseks ja hunnikusarnaseks.

"Üheks kunstiliseks püüdeks meie lavastuses saab olema toorestamine. Elus liigub paljuski kõik suunal toorest küpseks. Viljad valmivad. Toit on küpsetatud. Kui muna on praetud, siis tooreks munaks seda tagasi teha ei saa. Kui keha on vananenud, siis seda tagasi pöörata ei ole võimalik. Toorestamine kui protsess on meie jaoks kunstis huvitavaks lähtepunktiks just nimelt enda võimatuse tõttu elus," kommenteerisid lavastajad Kuuspu ja Saaremäel.

Laval on lavastajate duo Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäel ning helikunstnikud Helen Västrik ja Ave Vellesalu ehk Vera Vice. Tiimi kuuluvad veel lavakunstnik Laura Põld, kostüümikunstnik Kärt Ojavee, dramaturg Jarkko Partanen, videokunstnik Jonatan Sundström, valguskunstnik ja tehniliste lahenduste looja Kalle Tikas ning projektijuht Eneli Järs.